Відома артистка і солістка група "KAZKA" Олександра Зарицька поскаржилася на свою конкурентку Джамалу на шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу Олександра Зарицька на своїй сторінці в Instagram опублікувала нові Сторіз. Як відомо, щонеділі проходить прямий ефір шоу "Танці з зірками". На кадрах видно, що проходить підготовка до 7-го ефіру проєкту. У гримерці Олександра Зарицька скаржиться на свою суперницю Джамалу, яка зайшла до них і включила свою музику.

"У гості прийшла ця, притягла музику свою, заважає нам їсти виноград", - поскаржилася Олександра Зарицька.

Нагадаємо, що минулого разу шоу "Танці з зірками" покинула пара Lida Lee та Олексій Базела.

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