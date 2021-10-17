Відома артистка і солістка група "KAZKA" Олександра Зарицька поскаржилася на свою конкурентку Джамалу на шоу "Танці з зірками".
Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу "Танці з зірками".
Так, цього разу Олександра Зарицька на своїй сторінці в Instagram опублікувала нові Сторіз. Як відомо, щонеділі проходить прямий ефір шоу "Танці з зірками". На кадрах видно, що проходить підготовка до 7-го ефіру проєкту. У гримерці Олександра Зарицька скаржиться на свою суперницю Джамалу, яка зайшла до них і включила свою музику.
"У гості прийшла ця, притягла музику свою, заважає нам їсти виноград", - поскаржилася Олександра Зарицька.
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Нагадаємо, що минулого разу шоу "Танці з зірками" покинула пара Lida Lee та Олексій Базела.
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