Відома співачка й екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Lida Lee (Лідія Скорубська) звернулася до своєї конкурентки, солістці групи KAZKA Олександрі Зарицької.

Співачка Ліда Лі брала участь у шоу "Танці з зірками", на жаль, раптово вибувши з проекту, повідомляє Politeka.net. Зараз за першість борються кілька зірок, серед яких Олександра Зарицька.

Виліт з шоу Lida Lee ніяк не вплинув на дружні стосунки зірок. Такий висновок можна зробити з нових сторіс в Instagram співачки.

Як виявилося, обидві побували на конкурсі краси "Міс Україна-2021". Зазначимо, переможницею стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області.

На заході виступало багато зірок, в тому числі KAZKA. Ліда Лі зняла її виступ і виклала в сторіс, а також звернулася до колеги.

"Сашко, ти прекрасна!",- написала Лідія.

А пізніше опублікувала спільне селфі.

Зазначимо, після виходу Ліди Лі з партнером Олексієм Базелою в мережі стали вимагати їх повернення. Сама співачка тільки подякувала своїм шанувальникам і глядачам за підтримку.

До слова, пара була в аутсайдерах разом з Олександрою Зарицькою і Юрієм Мєшковим, Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром.

Нагадаємо, Lida Lee після вильоту з "Танців з зірками" почала розхвалювати інший телепроект

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