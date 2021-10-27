Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который участвует в "Танцях з зірками" с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, отпраздновал свой день рождения на шоу.

Как пишет Politeka.net, после выступления Дикусар и Харлан общались с ведущей, которая стала задавать парочке интересные вопросы. Она поинтересовалась, что же Харлан подарила своему партнеру на праздник.

«Это очень крутой подарок. Я даже не надеялся», - отметил Дикусар.

«Я решила подарить Диме саблю, потому что у нас был номер с саблями. Мы фехтовали и ему очень было интересно познать фехтование. Я видела, как он загорелся. Я решила, что проект закончится, а воспоминания обо мне у Димы останутся», - отметила Ольга.

В комментариях поклонники оставили паре массу приятных отзывов.

«Дима - скромный, давно заслужил победу», «Самая любимая пара», «Друзья, это реально торт на день рождения? Продюсеры похоже считают людей глупыми. Торт похож на запеканку, смазанную сметаной. Перестаньте троллить пару Дикусар и Харлан и занижать им оценки», - пишу люди.

Напомним, что Ольга Харлан показала, как расслабляется с женихом-итальянцем: «Любовь».

Ранее Politeka писала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан: кто выйдет на паркет "Танців з зірками".

A еще Politeka сообщала, что Дикусар заставил украинок затаить дыхание: "У вас невероятный дар".