Українська спортсменка та олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", показала, як проводить вечори зі своїм нареченим.

Як пише Politeka.net, 31-річна Харлан після поразки на останній Олімпіаді вирішила відволіктися від спорту, прийнявши пропозицію про участь у танцювальному шоу. У "Танцях" Ольгу поставили в пару з відомим хореографом Дмитром Дікусаром, з яким вона успішно танцює вже 7 ефірів.

Як відомо, у Харлан є наречений - італійський фехтувальник Луїджі Самельє. Ольга зізналася, що стосунки з чоловіком у неї зав'язалися, коли вона ще була заміжня.

Сьогодні Ольга щаслива у відносинах, про що свідчить її Instagram. У свіжій сторіс вона показала, як проводить вечір з коханим після виснажливих тренувань. Парочка лежала в ліжку, закутавшись в ковдри. Ольга виглядала втомленою, але щасливою.

"Прийшла любов", - коротко підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Ольгу Харлан на танцювальному шоу розлучать з Дікусаром: "складно буде без Дімки".

Раніше Politeka писала, що Харлан змусила італійського нареченого заговорити іншою мовою: "ти дуже...".

A ще Politeka повідомляла, що Харлан у відвертому вбранні застрибнула на Дікусара: "Ой...".