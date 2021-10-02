Учасницю шоу "Танці з зірками" та олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан розлучать з її партнером Дмитром Дікусаром
Як передає Politeka.net, наближається вже п'ятий ефір нового сезону шоу"Танці з зірками". Серед зіркових учасників залишилися: Костянтин Войтенко, Melovin, Артур Логай, Lida Lee, Євгенія Власова, Станіслав Горуна, Фагот, Джамала, Олександра Зарицька та Ольга Харлан. На минулому ефірі саме пара Ольги Харлан і Дмитра Дікусара пройшла в трійку лідерів.
Так, на своїй сторінці в Instagram Ольга Харлан розповіла сумну новину. Як відомо, на шоу відбудеться ефір "обмін партнерами". Шанувальники запитали В Ольги, з ким вона хотіла танцювати на такому ефірі.
"По-перше, ще потрібно дійти до цього ефіру. По-друге, якщо дійду, то ось так буду дивитися на партнера, якого мені дадуть. Дуже складно буде без Дімки", — з сумом заявила Ольга Харлан.
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Також, її запитали, чи дійде вона до фіналу шоу "Танці з зірками".
"Дуже хочеться" — - відповіла Ольга.
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