Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками", показала, как проводит вечера со своим женихом.

Как пишет Politeka.net, 31-летняя Харлан после поражения на последней Олимпиаде решила отвлечься от спорта, приняв предложение об участии в танцевальном шоу. В «Танцях» Ольгу поставили в пару с известным хореографом Дмитрием Дикусаром, с которым она успешно танцует уже 7 эфиров.

Как известно, у Харлан есть жених - итальянский фехтовальщик Луиджи Самелье. Ольга призналась, что отношения с мужчиной у нее завязались, когда она еще была замужем.

Сегодня Ольга счастлива в отношениях, о чем свидетельствует ее Инстаграм. В свежей сторис она показала, как проводит вечер с любимым после изнурительных тренировок. Парочка лежала в кровати, закутавшись в одеяла. Ольга выглядела уставшей, но счастливой.

«Пришла любовь», - коротко подписала фото звезда.

Напомним, что Ольгу Харлан на танцевальном шоу разлучат с Дикусаром: "Сложно будет без Димки".

Ранее Politeka писала, что Харлан заставила итальянского жениха заговорить на другом языке: "Ты очень...".

A еще Politeka сообщала, что Харлан в откровенном наряде запрыгнула на Дикусара: "Ой...".