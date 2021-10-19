Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками", показала, как проводит вечера со своим женихом.
Как пишет Politeka.net, 31-летняя Харлан после поражения на последней Олимпиаде решила отвлечься от спорта, приняв предложение об участии в танцевальном шоу. В «Танцях» Ольгу поставили в пару с известным хореографом Дмитрием Дикусаром, с которым она успешно танцует уже 7 эфиров.
Как известно, у Харлан есть жених - итальянский фехтовальщик Луиджи Самелье. Ольга призналась, что отношения с мужчиной у нее завязались, когда она еще была замужем.
Сегодня Ольга счастлива в отношениях, о чем свидетельствует ее Инстаграм. В свежей сторис она показала, как проводит вечер с любимым после изнурительных тренировок. Парочка лежала в кровати, закутавшись в одеяла. Ольга выглядела уставшей, но счастливой.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Дорофеева забыла надеть штаны на важное мероприятие: кадры уже в сети
Хименес-Браво не сдержал слез от встречи с самой любимой женщиной после разлуки: "Очень волнительно"
Потап показал их с Каменских особняк по соседству с Осадчей и сделал признание: "Нам так жаль..."
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
«Пришла любовь», - коротко подписала фото звезда.
Напомним, что Ольгу Харлан на танцевальном шоу разлучат с Дикусаром: "Сложно будет без Димки".
Ранее Politeka писала, что Харлан заставила итальянского жениха заговорить на другом языке: "Ты очень...".
A еще Politeka сообщала, что Харлан в откровенном наряде запрыгнула на Дикусара: "Ой...".