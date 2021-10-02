Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка виступає на паркеті "Танців з зірками", розповіла, що чекає глядачів у новому випуску

Як відомо, Ольга Харлан танцює в парі з колишнім чоловіком Ірини Білик і Олени Шоптенко Дмитром Дікусаром. Парочку дуже люблять глядачі, вони виступають досить успішно і є фаворитами шоу.

"Ой який же у нас буде цікавий ефір👏 🏻 🥺" ніч кінофільмів» !!! Вже завтра о 21: 00 вмикайте @1plus1_ua ! І пориньте у світ кіно 🎥 як думаєте, в яких образах ми будемо з @dikusar_dmitriy ?» ,- написала спортсменка.

Свій пост Ольга проілюструвала кадром з минулого виступу, коли вона застрибнула на Дмитра і ніжно приголубила його.

Шанувальники вже з нетерпінням чекають новий виступ парочки. У коментарях вони почали гадати над образами.

"Боні і Клайд!?...",

"Який би не був, ви впораєтеся з будь-яким", - пишуть в мережі.

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