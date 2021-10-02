Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая выступает на паркете "Танців з зірками", рассказала, что ждет зрителей в новом выпуске

Как известно, Ольга Харлан танцует в паре с бывшим мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко Дмитрием Дикусаром. Парочку очень любят зрители, они выступают достаточно успешно и являются фаворитами шоу.

«Ой какой же у нас будет интересный эфир👏🏻🥺 «Ночь кинофильмов» !!! Уже завтра в 21:00 включайте @1plus1_ua ! И окунитесь в мир кино 🎥 Как думаете, в каких образах мы будем с @dikusar_dmitriy ?», - написала спортсменка.

Свой пост Ольга проиллюстрировала кадром с прошлого выступления, когда она запрыгнула на Дмитрия и нежно приласкала его.

Поклонники уже с нетерпением ждут новое выступление парочки. В комментариях они принялись гадать над образами.

"Бони и Клайд!?...",

"Какой бы не был, вы справитесь с любым", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, Дикусар из "Танців з зірками" растрогал чувственным видео с бывшей возлюбленной Ириной Билык: "Я не думал ни секунды"

Также, экс-муж Билык и Шоптенко Дикусар эмоционально обратился к партнерше по "Танцях з зірками": "Еще быстрее..."

Politeka рассказывала, Харлан выдала, какие отношения между участниками "Танців з зірками" и ответила судьям: "Вызов принят!"