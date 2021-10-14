Відома українська спорсменка та олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка зараз бере участь у шоу" Танці з зірками " підкорила своєю красою.

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні в 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проекту став Дмитро Дікусар.

Так, цього разу спортсменка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона показує себе зблизька, під час того, як їй роблять макіяж для виступу.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для спортсменки: "Дуже", "Вогнище", "Розкішні", "Красуня", "Сила і ніжність", "Вау", "Красива".

І також коментар під фото залишив її наречений-італійський фехтувальник Луїджі Самельє: "Ти дуже красива чакканелла".

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