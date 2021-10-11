Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая участвует в проекте "Танці з зірками", в шестом эфире шоу вышла на паркет вместе со своей старшей сестрой Татьяной.

Как пишет Politeka.net, шестой эфир восьмого сезона популярного шоу "Танці з зірками" был посвящен кумирам участников. Так, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая выходит на паркет с хореографом Дмитрием Дикусаром, рассказала, что самой большой ее поддержкой и кумиром в жизни есть старшая сестра Татьяна.

"Мой кумир - это моя сестра. Ее зовут Таня. И она самый дорогой человек в моей жизни. Мы одно целое. Мы неразлучны. Она мой пример во всем. Попав на проект, я сразу поняла, что обязательно один из наших танцев я хочу посвятить ей", - написала Ольга Харлан в своем Instagram.

Так, в шестом эфире Харлан и Дикусар исполняли танец в стиле фристайл. Спортсменка была одета в форме для фехтования. Пара танцевала под песню группы The Hardkiss "Сестра".

В конце танца Харлан и Дикусар даже пофехтовали. В этот момент на паркете появилась сестра Ольги в маске для фехтования.

В конце все сняли маски, а Ольга Харлан была шокирована появлением сестры и даже не сразу ее узнала.

"Спасибо этому проекту @ tanci1plus1, Вове Завадюку, команде хореографов, стилистов и старадминов за то, что всячески меня отвлекали, чтобы все получилось максимально эмоционально! Вы любовь!",- написала Ольга Харлан.

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