Бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо та чемпіон Європи Станіслав Горуна, який наважився на участь у шоу "Танці з зірками", розповів про виснажливі репетиції.

Як пише Politeka.net, 32-річний український каратист Станіслав Горуна прийняв челендж та став учасником нового сезону популярного шоу "Танці з зірками". На паркет спортсмен виходить із фіналісткою юніорського Блекпулу Даніелою Преап.

У своєму Instagram Горуна часто розповідає про підготовку до ефірів "Танців з зірками". Цього разу спортсмен-учасник опублікував відеоролик зі своїм інтерв’ю після виступу в п’ятому ефірі шоу.

"Вчора з учасниками говорили про те, як файно та легко все виглядає в ефірі, але за кожним танцем - тиждень нервів, втоми, інколи болей в різних місцях тіла, ну і трохи паніки, що нічого не встигнеться 😅", - написав Стас.

Так, Горуна розповів про виснажливі репетиції та переживання перед кожним виступом.

"Мене розривало зсередини і я не знав, що з собою робити. У мене перших два-три дні істерія була, психози. Перші три години я просто звірую. Потім у мене вже втома і я розслабляюся", - розповідає Горуна.

Нагадаємо, що п’ятий ефір шоу був присвячений вечору кіно. Стас Горуна та Даніела Преап станцювали запальний джайв під трек зі "Скаженого весілля".

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