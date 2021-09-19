Бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо Станіслав Горуна, який нещодавно став учасником талант-шоу "Танці з зірками", замилував фото з маленьким сином

Як пише Politeka.net, 32-річний український каратист Стас Горуна, який виборов бронзову медаль на Олімпіаді у Токіо, вирішив взяти участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками", де танцює із фіналісткою юніорського Блекпулу Даніелою Преап. У своєму Instagram Горуна розповідає не тільки подробиці зйомок шоу, а й ділиться особистими світлинами.

Цього разу чемпіон опублікував фото зі своїм дворічним сином Левом. На фото Горуна весело посміхається, а маленький хлопчик виглядає задоволеним.

"Under the Rainbow! на цьому фото хтось дійсно загадував бажання) @levhoruna 💜 п.с. тут могла бути реклама вашої стоматологічної клініки 😜", - написав каратист.

Шанувальники написали багато коментарів під милим фото.

"Копія тато", "Така супер компанія здійснює всі бажання❤️❤️❤️❤️ сама 🔥🔥🔥🔥", " Круть🔥", "Яка мила посмішка ❤️", - написали коментатори.

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