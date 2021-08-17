Україні не потрібно відмовлятися від перемог Усика і Ломаченко.

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо, український каратист Станіслав Горуна обрушився з критикою на боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Про це повідомляє 24 канал.

"Усика і Ломаченко пропрацювали і використовують у своїх інтересах, використавши їх релігійність. Спецслужби іншої держави. Шкода, що Василь і Олександр цього не усвідомлюють", - зазначив Горуна.

Каратист підкреслив, що хоча він не поділяє політичну позицію названих спортсменів, Україні не потрібно відмовлятися від їхніх перемог. Горуна нагадав, що на честь Ломаченка і Усика звучить український гімн і піднімають прапор нашої країни. Каратист додав, що за кордоном названих спортсменів вважають українськими.

Горуна визнав, що Ломаченко і Усик піднімають імідж України. Він упевнений, що з Василем і Олександром необхідно вести переговори, щоб вони зайняли проукраїнську позицію.

Зазначимо, що Ломаченко і Усик заперечують факт війни між Росією і Україною. Також вони заперечують, що частину території України окупували сили РФ. Крім того, спортсмени знялися в російському пропагандистському фільмі, в якому використана тема православ'я, як скріпи між народами. У зйомках українські спортсмени брали участь разом з російськими. У фільмі Ломаченко і Усик зізнаються, що росіяни і українці – це один народ, який живе на одній землі, і цього не можна скасувати, якщо «хтось там говорить про якусь війну». У фільмі Усик критику на свою адресу назвав "поділом портфелів", заради якого він не бажає відмовлятися від своїх поглядів.

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