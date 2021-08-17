Украине не нужно отказываться от побед Усика и Ломаченко.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, украинский каратист Станислав Горуна обрушился с критикой на боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.

Об этом сообщает 24 канал.

«Усика и Ломаченко проработали и используют в своих интересах, использовав их религиозность. Спецслужбы другого государства. Жаль, что Василий и Александр этого не осознают», - отметил Горуна.

Каратист подчеркнул, что хотя он не разделяет политическую позицию названных спортсменов, Украине не нужно отказываться от их побед. Горуна напомнил, что в честь Ломаченко и Усика звучит украинский гимн и поднимают флаг нашей страны. Каратист добавил, что за границей названных спортсменов считают украинскими.

Горуна признал, что Ломаченко и Усик поднимают имидж Украины. Он уверен, что с Василием и Александром необходимо вести переговоры, чтобы они заняли проукраинскую позицию.

Отметим, что Ломаченко и Усик отрицают факт войны между Россией и Украиной. Также они отрицают, что часть территории Украины оккупировали силы РФ. Кроме того, спортсмены снялись в российском пропагандистском фильме, в котором использована тема православия, как скрепы между народами. В съемках украинские спортсмены участвовали вместе с российскими. В фильме Ломаченко и Усик признаются, что россияне и украинцы – это один народ, который живет на одной земле, и этого нельзя отменить, если «кто-то там говорит о какой-то войне». В фильме Усик критику в свой адрес назвал «дележом портфелей», ради которого он не желает отказываться от своих взглядов.

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