Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио Станислав Горуна недавно стал участником талант-шоу "Танці з зірками", замилував фото с маленьким сыном

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский каратист Стас Горуни, который завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, решил принять участие в танцевальном проекте "Танці з зірками", где танцует с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап. В своем Instagram Горуни рассказывает не только подробности съемок шоу, но и делится личными фотографиями.

На этот раз чемпион опубликовал фото со своим двухлетним сыном Львом. На фото Горуна весело улыбается, а маленький мальчик выглядит довольным.

"Under the Rainbow! на этом фото кто-то действительно загадывал желание) @levhoruna 💜 здесь могла быть реклама вашей стоматологической клиники 😜 ", - написал каратист.

Поклонники написали много комментариев под милым фото.

"Копия папа", "такая супер компания осуществляет все желания❤️❤️❤️❤️ ❤ ️ сама 🔥🔥🔥🔥 ", "Круть 🔥 ", " какая милая улыбка❤️", - написали комментаторы.

Ранее Politeka писала, что Повар преподала урок участнику " Танцев со звездами "Горуне:"смотри на меня".

Напомним, что "Усика и Ломаченко используют": Горуна резко высказался об украинских боксерах.

A еще Politeka сообщала, что участник "Танцев со звездами" Каднай поменял внешность, лишившись своей главной фишки: "Момент истины".