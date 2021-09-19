Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио Станислав Горуна недавно стал участником талант-шоу "Танці з зірками", замилував фото с маленьким сыном
Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский каратист Стас Горуни, который завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, решил принять участие в танцевальном проекте "Танці з зірками", где танцует с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап. В своем Instagram Горуни рассказывает не только подробности съемок шоу, но и делится личными фотографиями.
На этот раз чемпион опубликовал фото со своим двухлетним сыном Львом. На фото Горуна весело улыбается, а маленький мальчик выглядит довольным.
"Under the Rainbow! на этом фото кто-то действительно загадывал желание) @levhoruna 💜 здесь могла быть реклама вашей стоматологической клиники 😜 ", - написал каратист.
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Поклонники написали много комментариев под милым фото.
"Копия папа", "такая супер компания осуществляет все желания❤️❤️❤️❤️ ❤ ️ сама 🔥🔥🔥🔥 ", "Круть 🔥 ", " какая милая улыбка❤️", - написали комментаторы.
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