Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар після ефіру показала приклад одному з учасників Станіславу Горуні

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу"Танці з зірками". Також, суддями проекту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса. Вже пройшов другий ефір і проєкт покинула пара Івана Люленова і Яни Цибульської.

Цього разу Катерина Кухар опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах до неї прийшов після ефіру учасник шоу "Танці з зірками" Станіслав Горуна. Варто нагадати, що він вийшов на паркет з Даніеллою Преап, вони танцювали танго. Катерина Кухар в коментарях до виступу запросила його на особистий майстер-клас, щоб він навчився правильно робити поворот.

"Стас прийняв запрошення і після гала прийшов за лаштунки взяти майстер-клас з обертань. Знімай свої черевики, будемо тренуватися"

"Ось, дивись на мене. І...у нас все вийшло! Чекаю відточені знання на паркеті"

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