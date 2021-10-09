Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио и чемпион Европы Станислав Горуна, который решился на участие в шоу "Танці з зірками", рассказал об изнурительных репетициях.

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский каратист Станислав Горуна принял челлендж и стал участником нового сезона популярного шоу "Танці з зірками". На паркет спортсмен выходит с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап.

В своем Instagram Горуна часто рассказывает о подготовке к эфирам "Танців з зірками". На этот раз спортсмен-участник опубликовал видеоролик со своим интервью после выступления в пятом эфире шоу.

"Вчера с участниками говорили о том, как прекрасно и легко все выглядит в эфире, но за каждым танцем - неделя нервов, усталости, иногда болей в разных местах тела, ну и немного паники, что ничего не успееш 😅 ", - написал Стас.

Так, Горуна рассказал об изнурительных репетициях и переживаниях перед каждым выступлением.

"Меня разрывало изнутри и я не знал, что с собой делать. У меня первых два-три дня истерия была, психозы. Первые три часа я просто зверею. Потом у меня уже усталость и я расслабляюсь", - рассказывает Горуни.

Напомним, что пятый эфир шоу был посвящен вечеру кино. Стас Горуна и Даниэла Преап станцевали зажигательный джайв под трек с "Скаженого весілля".

Ранее Politeka писала, что Фагот высказался после вылета из "Танців з зірками", задев Джамалу, Горуну и Лиду Ли: "Старик, держись".

Напомним, что чемпион-участник "Танців з зірками" Горуна замилував фотографией с маленьким сыном: "Копия папа".

A еще Politeka сообщала, что Харлан засветила подготовку чемпиона Горуни к "Танцях з зірками": "На стиле!".