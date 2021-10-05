Відомий український співак Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.

Як пише Politeka.net, 47-річний співак Олег Михайлюта, який більше відомий як Фагот, разом із Фоззі є вокалістом хіп-хоп-гурту "ТНМК". Як відомо, виконавець наважився взяти участь у новому сезоні танцювального шоу "Танці з зірками". На паркет Фагот виходив разом із хореографинею Катериною Тришиною. Пара показувала непогані результати, однак вилетіла після п’ятого ефіру шоу.

У своєму Instagram співак розповів про свою участь в шоу та подякував усім шанувальникам, які його підтримували. Також лідер гурту "ТНМК" вдячний своїй партнерці Катерині Тришиній та усій знімальній групі.

"коротко про мою участь в "Танці з зірками" 😈 дякую всім, хто вірив в нас та підтримував впродовж всього проєкту🙏❤️🖤 це була прекрасна подорож довжиною в п’ять тижнів, вивчені нові п‘ять танців та скинуті дванадцять зайвих кілограмів🔛 почуваю себе прекрасно, чого і всім вам бажаю😎", - написав співак.

У коментарях шанувальники та інші учасники проєкту підтримали Фагота.

"Старенький, тримайся 🙌 провідуватиму тебе час від часу, щоб ти не ловив журбинку 🤗😜", - написав спортсмен Стас Горуна.

"Любимо вас ! ❤️", - сказала співачка Ліда Лі.

"❤️❤️❤️", - відреагувала Джамала.

Рaніше Politeka писaлa, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності: "Реально видно, як...".

Нагадаємо, що Фагот показав пристрасть з партнеркою по "Танцях з зірками", з якою раніше крутив роман: "Мені подобається".

A ще Politeka повідомлялa, що відомий співак зізнався у романі зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками": "Не приховую цього".