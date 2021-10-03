Бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади у Токіо та учасник проєкту "Танці з зірками" Станіслав Горуна розповів, чому регулярно ходить до спортивної клініки

Як пише Politeka.net, 32-річний український спортсмен Стас Горуна, який вже тривалий час займається карате, виборов бронзову медаль на Олімпіаді у Токіо. До того ж, Горуна вирішив спробувати свої сили на танцювальному проєкті "Танці з зірками". Так, чемпіон виходить на паркет із фіналісткою юніорського Блекпулу Даніелою Преап та показує непогані результати.

У своєму Instagram Горуна розповідає не тільки про зйомки шоу, а й ділиться подробицями особистого життя. Цього разу Горуна розповів, що після виснажливих тренувань та репетицій він ходить до Української спортивної клініки.

"Що я вам скажу? Життя – прекрасне! Головне правильно підібрати антидепресанти ну і, звичайно, мати куди сходити після важких тренувань відновитися, розслабити м’язи. Бережіть себе!", - сказав каратист.

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