Солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла подробиці конфлікту на шоу "Танці з зірками" з Lida Lee (Лідією Скорубською)

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька та Lida Lee є учасницями нового сезону шоу "Танці з зірками". Вже пройшов 4-ий ефір і між учасниками виникло суперництво. Олександра Зарицька розповіла подробиці.

Так, цього разу Олександра Зарицька та її партнер Юрій Мєшков прийшли на пост-шоу "Танців з зірками". Руслана Писанка і Влад Яма запитали співачку, з якої причини утворився конфлікт з однією з учасниць шоу - Лідією Скорубською, більш відомою під псевдонімом Lida Lee.

"Що ми з нею не поділили, перше місце, напевно. Вона моя пряма конкурентка", - пояснила Олександра.

Також, вона додала, що вони за проектом є подругами.

"Ми дуже дружимо в житті, але на проєкті ми домовилися конкурувати, тому ми граємо в таку гру. Дві суперниці. Ліда має дуже великі можливості, і вона реально може виграти цей проект, тому ми переживаємо. Ми хочемо теж виграти", - зізналася співачка.

Пізніше, по відеозв'язку приєдналася до ефіру сама Lida Lee, яка підтвердила, що вони з Александрою дружать, але домовилися на проекті змагатися.

"Ми, коли переступаємо поріг павільйону, у нас починається жорстка конкуренція. Це правда, ми її все відчуваємо", - підтвердила Лідія Скорубська.

Раніше повідомлялося, Саша Зарицька вийшла на паркет "Танців з зірками" в "напівголому" вигляді, їй відповіли: "Така собі казочка на ніч"

Також, Зарицька вперше показала партнера, з яким посварилася на "Танцях з зірками": "Дісталася найскладніша..."

Politeka розповідала, солістка KAZKA засвітила жаркий поцілунок Зіброва з дружиною продюсера Вєрки Сердючки: "більше Оля не заспіває"