Солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька розповіла подробиці конфлікту на шоу "Танці з зірками" з Lida Lee (Лідією Скорубською)
Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька та Lida Lee є учасницями нового сезону шоу "Танці з зірками". Вже пройшов 4-ий ефір і між учасниками виникло суперництво. Олександра Зарицька розповіла подробиці.
Так, цього разу Олександра Зарицька та її партнер Юрій Мєшков прийшли на пост-шоу "Танців з зірками". Руслана Писанка і Влад Яма запитали співачку, з якої причини утворився конфлікт з однією з учасниць шоу - Лідією Скорубською, більш відомою під псевдонімом Lida Lee.
"Що ми з нею не поділили, перше місце, напевно. Вона моя пряма конкурентка", - пояснила Олександра.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
З'ясувалося, з ким з учасників шоу "Холостячка" у Огневич будуть найкрасивіші діти: "Тату, впізнаєте?"
Жовтень вдарить по Україні першими заморозками і дощами: яких поворотів чекати від погоди
Зірка "Танців з зірками" Дмитро Жук після розриву з дружиною змінив зовнішність: несподівані кадри
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
Також, вона додала, що вони за проектом є подругами.
"Ми дуже дружимо в житті, але на проєкті ми домовилися конкурувати, тому ми граємо в таку гру. Дві суперниці. Ліда має дуже великі можливості, і вона реально може виграти цей проект, тому ми переживаємо. Ми хочемо теж виграти", - зізналася співачка.
Пізніше, по відеозв'язку приєдналася до ефіру сама Lida Lee, яка підтвердила, що вони з Александрою дружать, але домовилися на проекті змагатися.
"Ми, коли переступаємо поріг павільйону, у нас починається жорстка конкуренція. Це правда, ми її все відчуваємо", - підтвердила Лідія Скорубська.
Раніше повідомлялося, Саша Зарицька вийшла на паркет "Танців з зірками" в "напівголому" вигляді, їй відповіли: "Така собі казочка на ніч"
Також, Зарицька вперше показала партнера, з яким посварилася на "Танцях з зірками": "Дісталася найскладніша..."
Politeka розповідала, солістка KAZKA засвітила жаркий поцілунок Зіброва з дружиною продюсера Вєрки Сердючки: "більше Оля не заспіває"