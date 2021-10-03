Бронзовый призер ХХХІІ Олимпиады в Токио и участник проекта"Танці з зірками" Станислав Горуна рассказал, почему регулярно ходит в спортивную клинику

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский спортсмен Стас Горуна, который уже длительное время занимается каратэ, завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. К тому же, Горуна решил попробовать свои силы на танцевальном проекте "Танці з зірками". Так, чемпион выходит на паркет с финалисткой юниорского Блэкпулу Даниэлой Преап и показывает неплохие результаты.

В своем Instagram Горуна рассказывает не только о съемках шоу, но и делится подробностями личной жизни. На этот раз Горуна рассказал, что после изнурительных тренировок и репетиций он ходит в Украинскую спортивную клинику.

"Что я вам скажу? Жизнь - прекрасна! Главное правильно подобрать антидепрессанты ну и, конечно, иметь куда сходить после тяжелых тренировок восстановиться, расслабить мышцы. Берегите себя!", - сказал каратист.

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