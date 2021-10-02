Відомий актор і стриптизер Олексій Суровцов схуд на вісім кілограмів у танцювальному шоу

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор Олексій Суровцов, який був учасником шоу "Танці з зірками" часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. І подивитися там їсть на що – і на паркеті проекту, і на знімках в мережі артист демонструє досконале рельєфне тіло, якому можуть позаздрити багато чоловіків.

На жаль фанатів, пара Олексія і його партнерки по танцях Маші Колосової покинула проект. "Шоу, в яке я хотів потрапити для мене закінчилося, практично не розпочавшись. Засмутився? Швидше розчарувався, тому що уявляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди, незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди б показував прогрес", - поділився Суровцов після того, як його пара вибула зі змагання.

Як виявилося, на "Танцях з зірками" Олексій втратив вагу – через виступи, нерви і виснажливі репетиції він скинув вісім кілограмів, і виглядає, як і раніше, просто приголомшливо. До слова, у своїх сторіс актор повідомив, що після перерви повернувся до тренувань в залі: "Місяць не був у залі, втратив 8 кг. Як же складно тепер".

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