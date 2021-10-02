Известный актер и стриптизер Алексей Суровцев похудел на восемь килограммов в танцевальном шоу

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер Алексей Суровцев, который был участником шоу "Танці з зірками" часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. И посмотреть там ест на что – и на паркете проекта, и на снимках в сети артист демонстрирует совершенное рельефное тело, которому могут позавидовать многие мужчины.

К сожалению фанатов, пара Алексея и его партнерши по танцам Маши Колосовой покинула проект. "Шоу, в которое я хотел попасть для меня закончилось, практически не начавшись. Расстроился? Скорее разочаровался, потому что представлял всю внутреннюю работу совсем иначе. Доволен собой? Нет, как всегда, недоволен и знаю, что мог лучше и дальше всегда бы показывал прогресс", - поделился Суровцев после того, как его пара выбыла из соревнования.

Как оказалось, на "Танцях з зірками" Алексей потерял вес – из-за выступлений, нервов и изнурительных репетиций он скинул восемь килограммов, и выглядит, как и прежде, просто потрясающе. К слову, в своих сторис актер сообщил, что после перерыва вернулся к тренировкам в зале: "Месяц не был в зале, потерял 8 кг. Как же сложно теперь".

Напомним, Суровцев после вылета из "Танців з зірками" раскрыл, почему его никто не спас: "Разочарован".

Как сообщала Politeka, Суровцев после вылета из "Танців з зірками" припомнил Кухар ее выходку: "Стало самым неожиданным".

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