Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук показала свою величезну колекцію плюшевих ведмедиків і зібралася їх роздарувати
Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замість Тіни Кароль стала ведучою шоу "Танці з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу зіркова красуня показала свою спальню і її "мешканців" - кілька десятків плюшевих ведмедиків різних кольорів і розмірів. На нових фотографіях Іванка зображена, лежачи на ліжку в оточенні своїх м'яких іграшок, і виглядає вона абсолютно щасливою. Ще б пак, такій колекції може позаздрити кожна дівчина.
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У підписі до фото Онуфрійчук оголосила конкурс, за умовами якого двоє шанувальників можуть виграти по плюшевому ведмедику з колекції телеведучої. "Дарую частинку себе - моїх красенів плюшевих ведмедиків. Обираю одразу двох переможців! Кожен з яких отримає м'якого красивого друга в колекцію", - написала Іванна і детально описала умови конкурсу.
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