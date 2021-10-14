Известная украинская спорсменка и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками" покорила своей красотой.

Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

Так, на этот раз спортсменка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она показывает себя вблизи, во время того, как ей делают макияж для выступления.

Поклонники оставили множество приятных комментариев для спортсменки: "Очень", "Огнище", "Роскошные", "Красавица", "Сила и нежность", "Вау", "Красивая".

И также комментарий под фото оставил её жених - итальянский фехтовальщик Луиджи Самелье: "Ты очень красивая чакканелла".

Ранее сообщали, на паркет "Танців з зірками" неожиданно вышла родная сестра Харлан, как отреагировала чемпионка: "Всячески меня отвлекали, чтобы..."

Также, чемпионка Харлан в нескромном наряде запрыгнула на экс-мужа Билык и Шоптенко Дмитрия Дикусара: "Ой..."

Politeka рассказывала, Харлан честно рассказала о трудностях на "Танцях з зірками" в паре с Дикусаром: "Пока из них всех..."



