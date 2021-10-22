Талановитий український хореограф Дмитро Дікусар, який на "Танцях з зірками" виходить на паркет із чемпіонкою Ольгою Харлан, поділився красивим відео.

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф 35-річний Дмитро Дікусар на паркеті шоу "Танці з зірками" танцює в парі разом із 31-річною олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан. У своєму Instagram пара часто ділиться відеороликами своїх виступів та пише про враження від ефіру.

Так, у сьомому випуску проєкту учасники танцювали під живе виконання українських співаків. Харлан та Дікусар станцювали фокстрот під пісню гурту "Скай" та соліста Олега Собчука "Тебе це може вбити".

"Ніжний фокстрот з кращого партнеркою проєкту під душевний вокал Олега Собчука, знятий супер стедікамщиком Олексієм Бурляцьким, на кращому телевізійному проєкті країни ... Це чиста насолода !!! 💫

P.S. Не будіть мене! 😅", написав Дікусар.

Шанувальники поставили лайки та написали коментарі, вони захоплюються Дікусаром.

"Ви найкрутіша пара проекту 🔥🔥🔥🔥❤️", " Здоров'я Вам обом міцного! Ви чудові!", " Молодці. Діма ви майстер. З вами будь-яка танцюватиме прекрасно 👌", " Дмитро, захоплююсь Вами! З кубком, чи без - Ваша відданість танцю і глибина особистості торкає всі струни душі! Дякую за Вашу Творчість! 🤩", " Можна дивитись вічно.. Зачарував Ваш танець!!! ❤️🔥👏", " Діма, у вас неймовірний дар кожну партнерку робити королевою ❤️ Ваші танці - захоплення і насолоду. Бажаю перемоги в шоу, хоча і без шоу ви вже переможець! 🤴", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової: "Буду завжди вдячний".

Нагадаємо, що Юрія Горбунова викрили в "знущаннях" над Дікусаром: "Яке ви маєте право?".

A ще Politeka повідомляла, що Дікусар з партнеркою викликав бурхливу реакцію Булітко з "Дизель шоу": "Сьогодні ми з Ольгою Харлан...".