Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який веде шоу "Танці з зірками" різко відгукнувся про одного з учасників проекту Дмитра Дікусара.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор. У 2017-му році телеведучий оголосив про те, що одружився на Каті Осадчій.

Так, цього разу Юрій Горбунов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він з суддями шоу" Танці з зірками", серед них Макс Чмерковський, Настя Каменських, Катерина Кухар і Влад Яма.

Під фото вибухнув скандал, користувачі Мережі написали кілька гнівних коментарів через те, що Юрій Горбунов в черговий раз "підколів" Дмитра Дікусара.

"Шановний Юрію Миколайовичу! Будьте такі добрі, скажіть, скільки ще будете знущатися над Дмитром Дікусаром? Це прописано в сценарії або у вас до нього особиста неприязнь? Він вам перейшов дорогу? Або одружується і розлучається тільки він? Яке ви маєте право лізти в особисте життя людини і там копатися ще й в прямому ефірі? М'яко сказано, що це неприємно не тільки йому, але і всім нам глядачам!...І скільки потрібно ще писати, щоб Ви нас почули? Ви скажіть, ми напишемо скільки потрібно!",- звинуватила користувачка мережі Юрія Горбунова.

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