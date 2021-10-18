Известный телеведущий Юрий Горбунов, который ведет шоу "Танці з зірками" резко отозвался об одном из участников проекта Дмитрии Дикусаре.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер. В 2017-ом году телеведущий объявил о том, что женился на Кате Осадчей.

Так, на этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке он с судьями шоу "Танці з зірками", среди них Макс Чмерковский, Настя Каменских, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Под фото разразился скандал, пользователи сети написали несколько гневных комментариев из-за того, что Юрий Горбунов в очередной раз "подколол" Дмитрия Дикусара.

"Уважаемый Юрий Николаевич! Будьте так добры, скажите, сколько еще будете издеваться над Дмитрием Дикусаром? Это прописано в сценарии или у вас к нему личная неприязнь? Он вам перешел дорогу? Или женится и разводится только он? Какое вы имеете право лезть в личную жизнь человека и там копаться еще и в прямом эфире? Мягко сказано, что это неприятно не только ему, но и всем нам зрителям!...И сколько нужно еще писать, чтобы вы нас услышали? Вы скажите, мы напишем сколько нужно!", — обвинила пользовательница сети Юрия Горбунова.

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