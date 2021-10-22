Талантливый украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который на "Танцях з зірками" выходит на паркет с чемпионкой Ольгой Харлан, поделился красивым видео.
Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф 35-летний Дмитрий Дикусар на паркете шоу "Танці з зірками", танцует в паре вместе с 31-летней олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В своем Instagram пара часто делится видеороликами своих выступлений и пишет о впечатлениях от эфира.
Так, в седьмом выпуске проекта участники танцевали под живое исполнение украинских певцов. Харлан и Дикусар станцевали фокстрот под песню группы "Скай" и солиста Олега Собчука "Тебе це може вбити".
"Нежный фокстрот с лучшей партнёршей проекта под душевный вокал Олега Собчука, снятый супер стедикамщиком Алексеем Бурляцким, на лучшем телевизионном проекте страны… Это чистое наслаждение!!! 💫
P.S. Не будите меня! 😅 ", - написал Дикусар.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Оборвалась жизни участника группы ДДТ, выяснилась причина: «Покойся с миром»
"Тайная супруга" Олега Винника в блестящей мини-юбке сверкнула формами со сцены: "Как красиво"
Украинцев настигло очередное болезненное подорожание: цены выросли на 16%
Влюбленная судья "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась чувствами и романтичными фото: "Держите меня"
Поклонники поставили лайки и написали комментарии, они восхищаються Дикусаром.
"Вы самая крутая пара проекта 🔥🔥🔥🔥❤️ ", "Здоровья вам обоим крепкого! Вы великолепны!", "Молодцы. Дима вы мастер. С вами любая будет танцевать прекрасно 👌 ", " Дмитрий, восхищаюсь Вами! С кубком или без - Ваша преданность танцу и глубина личности затрагивает все струны души! Спасибо за Ваше Творчество! 🤩", "Можно смотреть вечно.. Очаровал Ваш танец!!! ❤️🔥👏", "Дима, у вас невероятный дар каждую партнершу делать королевой ❤️ ваши танцы - восторг и наслаждение. Желаю победы в шоу, хотя и без шоу вы уже победитель! 🤴", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар кардинально изменил судьбу партнера Евгении Власовой:"Буду всегда благодарен".
Напомним, что Юрия Горбунова уличили в" издевательствах "над Дикусаром:" какое вы имеете право?".
A еще Politeka сообщала, что Дикусар с партнершей вызвал бурную реакцию Булитко из "Дизель шоу": "Сегодня мы с Ольгой Харлан...".