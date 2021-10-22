Талантливый украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который на "Танцях з зірками" выходит на паркет с чемпионкой Ольгой Харлан, поделился красивым видео.

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф 35-летний Дмитрий Дикусар на паркете шоу "Танці з зірками", танцует в паре вместе с 31-летней олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. В своем Instagram пара часто делится видеороликами своих выступлений и пишет о впечатлениях от эфира.

Так, в седьмом выпуске проекта участники танцевали под живое исполнение украинских певцов. Харлан и Дикусар станцевали фокстрот под песню группы "Скай" и солиста Олега Собчука "Тебе це може вбити".

"Нежный фокстрот с лучшей партнёршей проекта под душевный вокал Олега Собчука, снятый супер стедикамщиком Алексеем Бурляцким, на лучшем телевизионном проекте страны… Это чистое наслаждение!!! 💫

P.S. Не будите меня! 😅 ", - написал Дикусар.

Поклонники поставили лайки и написали комментарии, они восхищаються Дикусаром.

"Вы самая крутая пара проекта 🔥🔥🔥🔥❤️ ", "Здоровья вам обоим крепкого! Вы великолепны!", "Молодцы. Дима вы мастер. С вами любая будет танцевать прекрасно 👌 ", " Дмитрий, восхищаюсь Вами! С кубком или без - Ваша преданность танцу и глубина личности затрагивает все струны души! Спасибо за Ваше Творчество! 🤩", "Можно смотреть вечно.. Очаровал Ваш танец!!! ❤️🔥👏", "Дима, у вас невероятный дар каждую партнершу делать королевой ❤️ ваши танцы - восторг и наслаждение. Желаю победы в шоу, хотя и без шоу вы уже победитель! 🤴", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар кардинально изменил судьбу партнера Евгении Власовой:"Буду всегда благодарен".

Напомним, что Юрия Горбунова уличили в" издевательствах "над Дикусаром:" какое вы имеете право?".

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