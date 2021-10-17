Відомий хореограф з "Танців з зірками" Дмитро Дікусар перед черговим ефіром звернувся до українців з незвичайним проханням.

Як повідомляє Politeka.net, популярний хореограф і багаторазовий учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар, який в цьому сезоні виступає в парі з фехтувальницею Ольгою Харлан, звернувся до глядачів через соцмережі. Перед черговим ефіром проекту Діма розповів, що вони з Олею будуть виступати в кінці, і попросив, щоб їм побажали пройти далі.

Як видно, у своєму пості в Instagram хореограф показав кілька кадрів з закулісся шоу, на яких їх пару можна побачити в пристрасних образах. А в підписі до публікації Дікусар написав: "Сьогодні ми з Ольгою Харлан закриваємо ефір. Так що, йдучи спати до півночі, загадайте бажання, щоб наша пара пройшла в наступний тур і солодких вам снів".

Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію Дмитра, залишаючи теплі слова і побажання в коментарях: "Як можна заснути, не дізнавшись результатів. Вболіваю за вас з Олею", "Удачі вам!", "Удачі, Олечці обіцяла, що підтримаю", "Бажаю удачі. Голосую тільки за Вас", "Я за вас з Олею, дуже хочу, щоб ви виграли", "Удачі! Тримаємо кулачки!", "Ви мої фаворити", "Удачі вам! Гарного виступу", "Загадуємо бажання, щоб ваша пара перемогла в цьому сезоні", "Нікуди ми не підемо, звичайно ж будемо дивитися все від початку і до кінця!".

Відзначимо, що бурхливу реакцію пост Дікусара викликав у його колишньої партнерки по шоу актриси "Дизель шоу" Вікторії Булітко. Вона залишила кілька "вогненних" емодзі в коментарях.

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