Известный хореограф из "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар перед очередным эфиром обратился к украинцам с необычной просьбой.

Как сообщает Politeka.net, популярный хореограф и многоразовый участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар, который в этом сезоне выступает в паре с фехтовальщицей Ольгой Харлан, обратился к зрителям через соцсети. Перед очередным эфиром проекта Дима рассказал, что они с Олей будут выступать в конце, и попросил, чтобы им пожелали пройти дальше.

Как видно, в своем посте в Instagram хореограф показал несколько кадров с закулисья шоу, на которых их пару можно увидеть в страстных образах. А в подписи к публикации Дикусар написал: "Сегодня мы с Ольгой Харлан закрываем эфир. Так что, уходя спать до полуночи, загадайте желание, чтоб наша пара прошла в следующий тур и сладких вам снов".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Дмитрия, оставляя теплые слова и пожелания: "Как можно уснуть, не узнав результатов. Болею за вас с Олей", "Удачи вам!", "Удачи, Олечке обещала, что поддержу", "Желаю удачи. Голосую только за Вас", "Я за вас с Олей, очень хочу, чтобы вы выиграли", "Удачи! Держим кулачки!", "Вы мои фавориты", "Удачи Вам! Хорошего выступления", "Загадываем желание, чтобы ваша пара победила в этом сезоне", "Никуда мы не уйдём, конечно же будем смотреть все от начала и до конца!".

Отметим, что бурную реакцию пост Дикусара вызвал у его бывшей партнерши по шоу актрисы "Дизель шоу" Виктории Булитко. Она оставила несколько "огненных" эмодзи в комментариях.

Напомним, Дикусар со своей новой партнершей зацепил Булитко откровением: "Будет жестко…".

Как сообщала Politeka, Яму неожиданно обвинили в зависти к Дмитрию Дикусару, страсти накаляются: "Гнобит и засуживает".

Также Politeka писала, что Чемпионку Ольгу Харлан разлучат с Дикусаром, интрига нарастает: "Сложно будет без Димки".