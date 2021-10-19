Відомий хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов, який бере участь у новому сезоні, розкрив, як ставиться до суперника - Дмитра Дікусара.
Як передає Politeka.net, Макс Леонов явлется відомим танцівником і хореографом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками", де здобув перемогу разом зі своєю напарницею Сантою Дімопулос. У новому сезоні шоу він знову вирішив спробувати свої сили і тепер його напарниця - Євгенія Власова.
Так, на цей раз Макс Леонов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Танцюрист часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Його запитали, які у нього стосунки з його суперником за проєктом - Дмитром Дікусаром.
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"Дмитро Дікусар це перша людина, яка повірила в мене, побачивши в кадрі. Він мене взяв у свою команду в грузинську версію "Танців з зірками". Звідти і почалася вся моя історія на ТБ. Йому Я буду завжди вдячний, він це знає", - зізнався Макс Леонов.
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