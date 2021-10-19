Відомий хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов, який бере участь у новому сезоні, розкрив, як ставиться до суперника - Дмитра Дікусара.

Як передає Politeka.net, Макс Леонов явлется відомим танцівником і хореографом. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Танці з зірками", де здобув перемогу разом зі своєю напарницею Сантою Дімопулос. У новому сезоні шоу він знову вирішив спробувати свої сили і тепер його напарниця - Євгенія Власова.

Так, на цей раз Макс Леонов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Танцюрист часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Його запитали, які у нього стосунки з його суперником за проєктом - Дмитром Дікусаром.

"Дмитро Дікусар це перша людина, яка повірила в мене, побачивши в кадрі. Він мене взяв у свою команду в грузинську версію "Танців з зірками". Звідти і почалася вся моя історія на ТБ. Йому Я буду завжди вдячний, він це знає", - зізнався Макс Леонов.

Раніше повідомлялося, Санта Дімопулос або Власова: Макс Леонов вперше вирішив відповісти, хто краще

Також, Власова несподівано змінила партнера на "Танцях з зірками" і викликала фурор: "Не в образу нікому, але..."

Politeka розповідала, Власова з "Танців з зірками" сиділа сім годин, щоб перетвориться на Анджеліну Джолі: "Це так складно"