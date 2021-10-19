Известный хореограф и победитель шоу "Танці з зірками" Макс Леонов, который участвует в новом сезоне, раскрыл, как относится к сопернику - Дмитрию Дикусару.

Как передает Politeka.net, Макс Леонов явлется известным танцовщиком и хореографом. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Танці з зірками", где одержал победу вместе со своей напарницей Сантой Димопулос. В новом сезоне шоу он снова решил попробовать свои силы и теперь его напарница - Евгения Власова.

Так, на этот раз Макс Леонов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Танцор часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Его спросили, какие у него отношения с его соперником по проекту - Дмитрием Дикусаром.

"Дмитрий Дикусар это первый человек, который поверил в меня, увидев в кадре. Он меня взял в свою команду в грузинскую версию "Танцев со звездами". Оттуда и началась вся моя история на тв. Ему я буду всегда благодарен, он это знает", - признался Макс Леонов.

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