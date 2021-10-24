Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка виступає на паркеті "Танців з зірками", перед черговим ефіром заінтригувала глядачів.
Як відомо, Ольга Харлан танцює в парі з колишнім чоловіком Ірини Білик і Олени Шоптенко Дмитром Дікусаром. Парочку дуже люблять глядачі, вони виступають досить успішно і є фаворитами шоу.
У себе в публікації, яку спортсменка розмітила в Instagram, Ольга розповіла, що темою нового випуску проекту стане «Вечір тріо» і розкрила ім'я учасниці, яка приєднатися до них.
Нею стане українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова.
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Пішла з життя відома радянська актриса і зірка "Приборкання норовливої": колеги повідомили про трагедію
Повалій поскаржилася на цькування в Україні та ізоляцію у власному будинку: «До нас ніхто не заходить»
Схудла солістка KAZKA Зарицька вразила видом, вдягнувши латекс: "Яка краса"
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Також Ольга повідомила, що 24 жовтня Дмитро Дікусар відзначає день народження і попросила фанатів привітати його з цим днем.
"Вечір тріо" 😋 і наше тріо буде разом з прекрасною @anna_rizatdinova ❤️ так що чекаємо вас сьогодні на паркеті о 21: 00 @tanci1plus1 ! Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, друзі! ❤️ Пара номер 6, let's gooooo!!! 💪🏻
А ще у Дімки @dikusar_dmitriy сьогодні день народження! 🎉 Давайте привітаємо його всі разом! ❤ ️ ",- написала вона.
Користувачі Мережі вже чекають з нетерпінням новий виступ.
"Удачі Вам! Вболіваємо за Вас",
"Вітає", - пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що Дмитро Дікусар кардинально змінив долю партнера Євгенії Власової:"Буду завжди вдячний".
Нагадаємо, що Юрія Горбунова викрили в "знущаннях" над Дікусаром: "яке ви маєте право?".
A ще Politeka повідомляла, що Дікусар з партнеркою викликав бурхливу реакцію Булітко з "Дизель шоу": "Сьогодні ми з Ольгою Харлан...".