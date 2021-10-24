Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка виступає на паркеті "Танців з зірками", перед черговим ефіром заінтригувала глядачів.

Як відомо, Ольга Харлан танцює в парі з колишнім чоловіком Ірини Білик і Олени Шоптенко Дмитром Дікусаром. Парочку дуже люблять глядачі, вони виступають досить успішно і є фаворитами шоу.

У себе в публікації, яку спортсменка розмітила в Instagram, Ольга розповіла, що темою нового випуску проекту стане «Вечір тріо» і розкрила ім'я учасниці, яка приєднатися до них.

Нею стане українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова.

Також Ольга повідомила, що 24 жовтня Дмитро Дікусар відзначає день народження і попросила фанатів привітати його з цим днем.

"Вечір тріо" 😋 і наше тріо буде разом з прекрасною @anna_rizatdinova ❤️ так що чекаємо вас сьогодні на паркеті о 21: 00 @tanci1plus1 ! Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, друзі! ❤️ Пара номер 6, let's gooooo!!! 💪🏻

А ще у Дімки @dikusar_dmitriy сьогодні день народження! 🎉 Давайте привітаємо його всі разом! ❤ ️ ",- написала вона.

Користувачі Мережі вже чекають з нетерпінням новий виступ.

"Удачі Вам! Вболіваємо за Вас",

"Вітає", - пишуть в мережі.

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Нагадаємо, що Юрія Горбунова викрили в "знущаннях" над Дікусаром: "яке ви маєте право?".

A ще Politeka повідомляла, що Дікусар з партнеркою викликав бурхливу реакцію Булітко з "Дизель шоу": "Сьогодні ми з Ольгою Харлан...".