Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая выступает на паркете "Танців з зірками", перед очередным эфиром заинтриговала зрителей.
Как известно, Ольга Харлан танцует в паре с бывшим мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко Дмитрием Дикусаром. Парочку очень любят зрители, они выступают достаточно успешно и являются фаворитами шоу.
У себя в публикации, которую спортсменка разметила в Instagram, Ольга рассказала, что темой нового выпуска проекта станет «Вечер трио» и раскрыла имя участниці, которая присоединиться к ним.
Ею станет украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова.
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Также Ольга сообщила, что 24 октября Дмитрий Дикусар отмечает день рождения и попросила фанатов поздравить его с этим днем.
«Вечер Трио»😋 И наше трио будет вместе с прекрасной @anna_rizatdinova ❤️ так что ждём вас сегодня на паркете в 21:00 @tanci1plus1 ! Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, друзья! ❤️ Пара номер 6, let’s gooooo!!! 💪🏻
А ещё у Димки @dikusar_dmitriy сегодня день рождения! 🎉 Давайте поздравим его все вместе! ❤️», - написала она.
Пользователи сети уже ждут с нетерпением новое выступление.
"Удачи Вам! Болеем за Вас",
"Поздравляет", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар кардинально изменил судьбу партнера Евгении Власовой:"Буду всегда благодарен".
Напомним, что Юрия Горбунова уличили в" издевательствах "над Дикусаром:" какое вы имеете право?".
A еще Politeka сообщала, что Дикусар с партнершей вызвал бурную реакцию Булитко из "Дизель шоу": "Сегодня мы с Ольгой Харлан...".