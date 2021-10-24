Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая выступает на паркете "Танців з зірками", перед очередным эфиром заинтриговала зрителей.

Как известно, Ольга Харлан танцует в паре с бывшим мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко Дмитрием Дикусаром. Парочку очень любят зрители, они выступают достаточно успешно и являются фаворитами шоу.

У себя в публикации, которую спортсменка разметила в Instagram, Ольга рассказала, что темой нового выпуска проекта станет «Вечер трио» и раскрыла имя участниці, которая присоединиться к ним.

Ею станет украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова.

Также Ольга сообщила, что 24 октября Дмитрий Дикусар отмечает день рождения и попросила фанатов поздравить его с этим днем.

«Вечер Трио»😋 И наше трио будет вместе с прекрасной @anna_rizatdinova ❤️ так что ждём вас сегодня на паркете в 21:00 @tanci1plus1 ! Мы очень рассчитываем на вашу поддержку, друзья! ❤️ Пара номер 6, let’s gooooo!!! 💪🏻

А ещё у Димки @dikusar_dmitriy сегодня день рождения! 🎉 Давайте поздравим его все вместе! ❤️», - написала она.

Пользователи сети уже ждут с нетерпением новое выступление.

"Удачи Вам! Болеем за Вас",

"Поздравляет", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар кардинально изменил судьбу партнера Евгении Власовой:"Буду всегда благодарен".

Напомним, что Юрия Горбунова уличили в" издевательствах "над Дикусаром:" какое вы имеете право?".

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