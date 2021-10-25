Отгремел восьмой выпуск "Танців з зірками", в котором свои умения показали шесть пар, но для одной, к сожалению, борьба на паркете закончилась навсегда.

Так, в этот раз в зоне риска оказались сразу три пары: Артур Логай с Анной Карелиной, Евгения Власова с Маском Леоновым и Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Последнюю пару спасли зрители, поэтому они продолжат участие. А вот две остальные танцевали танец за жизнь. И делали они это одновременно, без подготовки, не зная, какой танец будет и какая музыка.

В результате, шоу "Танці з зірками" покидают Евгения Власова и Макс Леонов.

"Конечно, я очень надеялась дойти до самого финала и то, что я прошла здесь, это огромная жизненная школа и, наверное, я буду после этого проекта намного крепче психологически", - прокомментировала свой вылет Власова.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают событие. Стоит отметить, мнение украинцев разделилось, одни остались разочарованы решением судей, так как считают, что другой участник Melovin, куда слабее. Другие предугадали вылет этой пары:

"Объективно должен был покинуть шоу Меловин! Такими темпами ещё и кубок забрать сможет. Это треш - его фанатки тянут и тянут, власова тоже засиделась ей давно пора"

"Очень жаль 😢 прекрасная пара, красивейшая Женя ❤️"

"Нееееет!!!!😢"

"Ну все, дальше смотреть шоу уже не интересно. Не справедливо!!!"

"Серьёзно 😳 Ну да, ну да. Что не выпуск, то разочарование... - Ну было ожидаемо, что они не выиграют ,Макс уже выиграл, Власову не будут тянуть по рейтингам, потому что он уже был победителем, возможно будут тянуть Дикусара, чтобы он уже наконец то выиграл"

"Я знала что она уйдет😢"

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