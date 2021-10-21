Известная певица Евгения Власова рассказала, что ей стало плохо на паркете "Танців з зірками" из-за густого дыма, который был декорацией ее выступления.

Как сообщает Politeka.net, певица Евгения Власова в новом эфире "Танців з зірками" вышла на паркет и исполнила контемп с новым партнером Александром Прохоровым. Дело в том, что накануне эфира партнер артистки Максим Леонов попал в ДТП и сейчас находится в больнице, так что Жене предложили нового наставника.

В новом эфире Власова вместе с Прохоровым исполнили танец контемп под песню Ирины Билык "Човен", которую та исполнила стоя на паркете. Во время выступления в качестве декорации запустили дым, и из-за него Евгении стало плохо. Однако она уверенно продолжила свое выступление, головокружение быстро прошло.

"Я выхожу из лодки, а у меня очень слабый вестибулярный аппарат. Мне нужно красиво поднять ногу, а пол как будто плывет... Это было очень тяжело", - призналась Власова после эфира. Она также добавила, что в тот момент сосредоточилась на своем партнере и это помогло ей удержать равновесие.

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