Партнер Евгении Власовой по "Танцям з зірками" Макс Леонов, который попал в ДТП и пропустил последний эфир, рассказал о своем уходе и выгорании.

Как пишет Politeka.net, Макс Леонов является успешным украинским танцором и хореографом. Знаменитость уже четвертый год подряд танцует в "Танцях з зірками" и этот раз ему попалась в партнеры певица Евгения Власова. Но последний эфир Макс пропустил, так как попал в ДТП. Танцор опубликовал фото разбитой машины, которая влетела в отбойник.

"Приехали", - подписал фото в сторис Инстаграм Макс.

Теперь Леонов решил рассказать об уходе из танцев и выгорании, когда фанаты задавали вопросы.

"Если не танцы, то где еще себя видите?", - спросил один из фолловеров.

"Честно говоря, очень много раз задаю себе этот вопрос и не могу найти ответа. Однажды в моей жизни была ситуация, в которой я вынужден был искать другие варианты работы от танцев. У меня ничеего не вышло и спустя полгода вселенная меня сильным пинком под зад вернула в туфли и танцевальный зал", - написал Макс.

На втором сторис фанат предположил, что Леонову сложно в этом сезоне танцевать:

"Есть ощущение, что в этом сезоне вам сложно. Или неинтересно".

"Без выгорания конечно тут не обошлось. Четвертый сезон подряд танцевать. Еще есть вариант того, что ко всем проблемным ситуациям, или же накалу страстей по поводу оценок и голосования, я уже отношусь гораздо спокойнее, нежели новые ребята, которые зашли первый раз в проект. Для них это пока еще новые ощущения и я их прекрасно понимаю", - написал Макс в ответе.

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