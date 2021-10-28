Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, впечатлила видом в красном образе, и обратилась к украинцам с интересным предложением.

Популярная артистка решила принять участие в шоу "Танці з зірками", чтобы доказать - она может быть разной, сообщает Politeka.net.

До конца шоу осталось всего пять эфиров, и звезда близится к финалу, благодаря активной поддержке зрителей. В своем Инстаграм артистка рассказывает о проекте, и в этот раз обратилась к украинцам с предложением прийти на съемки. Певица пообещала, что представит билеты.

"Знаете, что благодаря вашей поддержке я продолжаю упорную борьбу", - написала певица.

Примечательно, что похудевшая Зарицкая подкрепила запись снимком, на котором позировала в красном наряде с прозрачными вставками. Особенно выделись красивые большие глаза.

За полчаса пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Госпожа Зарицкая 😍🤩🔥❤ ", "Сашенька❤️ ", "красотка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " 😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Александра Зарицкая рассказала, что во время съемки в шоу закрутила роман с парнем. По словам девушки, отношения у нее завязались совсем недавно, и поэтому она их очень бережет.

К сожалению, из-за репетиций для проекта влюбленные редко видятся, но солистка KAZKA находит слова, чтобы успокоить парня.

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