Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками", рассказала, какие у нее отношения с известным певцом.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярна благодаря выступлению на "Х-Факторе" с песней "Свята", после чего о новой звезде заговорила вся Украина. У солистки KAZKA много успешных песен, которые входили в топы чартов. В этом году Зарицкая решила выступить на "Танцях з зірками", удивив украинцев и судей своими способностями.

На новом видео Александра была на "Мисс Украина", когда ее встретили вместе с Артемом Пивоваровым журналисты "Зіркового шляху".

"Это моя девушка. Саш, ну говори. Ну рассказывай, что мы с тобой встречаемся", - шутит Артем.

"Да, это правда. Официально. Ставьте лайк этому видео", - сказала Зарицкая.

Фанаты посмотрели ролик тысячу раз и написали комментарии:

"Стильный парень Артём, респект", "Да ничего между ними этакого нет! Один прикольнулся, другая поддержала", "Ничего между ними нет", "Класна пара", "Они классные друзья, с хорошим чувством юмора".

Напомним, похудевшая солистка KAZKA впечатлила видом в наряде с прозрачными вставками

А еще Politeka писала, что Харлан и Зарицкая на "Танцях з зірками" раскололи украинцев, кто достоин финала

Также Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Яма обескуражил Зарицкую, заговорив о ее "романе" с партнером



