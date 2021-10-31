Певица Александра Зарицкая, участница шоу "Танці з зірками" и звезда шоу "Х-Фактор", показала себя и рассказала о конфузе, который произошел перед праздничным эфиром.

Как пишет Politeka.net, звезда нового сезона "Танців з зірками" Александра Зарицкая, которая с первого эфира начала удивлять судей, заявила о себе, придя на "Х-Фактор" с песней "Свята", которая стала настоящим хитом. Также Александра не забывает и об Инстаграм, где ведет блог.

На новом видео Зарицкая была в белом халате и с мейкапом. Звезда решила рассказать, что с ней произошло перед эфиром.

"С меня спала юбка. И я как-бы немножко в замешательстве. Но мы не грустим и очень просим вас включать в 21.00 Танці з зірками и вы посмотрите, спадет с меня юбка на прямом эфире или нет", - сказала Саша в видео, записав саму себя на телефон.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео.

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