Певица Александра Зарицкая, участница шоу "Танці з зірками" и звезда шоу "Х-Фактор", показала себя и рассказала о конфузе, который произошел перед праздничным эфиром.
Как пишет Politeka.net, звезда нового сезона "Танців з зірками" Александра Зарицкая, которая с первого эфира начала удивлять судей, заявила о себе, придя на "Х-Фактор" с песней "Свята", которая стала настоящим хитом. Также Александра не забывает и об Инстаграм, где ведет блог.
На новом видео Зарицкая была в белом халате и с мейкапом. Звезда решила рассказать, что с ней произошло перед эфиром.
"С меня спала юбка. И я как-бы немножко в замешательстве. Но мы не грустим и очень просим вас включать в 21.00 Танці з зірками и вы посмотрите, спадет с меня юбка на прямом эфире или нет", - сказала Саша в видео, записав саму себя на телефон.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под видео.
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