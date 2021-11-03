Мешков рассказал, что ему нравится в девушке

Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", вместе с партнером рассказала о себе интересные факты.

Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков уверенно подбираются к финалу проекта, сообщает Politeka.net. За кулисами шоу оба дали небольшое интервью, в котором Мешков сделал трогательное признание о своей звездной партнерше.

В частности, хореограф рассказал, что Александра Зарицкая очень эмоциональная и ей свойственны мужские поступки.

По словам Мешкова, ему нравится, как певица водит машину. На что артистка раскрыла интересный факт о себе - она нецензурно выражается за рулем, но это нисколько не смутило ее партнера, и затем он описал манеру вождения Александры: "Мне нравится, как она водит автомобиль... Смело! Умело! Я спокойно себя чувствую, когда еду рядом".

Отметим, солистка KAZKA призналась, что у нее появился молодой человек во время съемок шоу "Танці з зірками". Звезда не захотела раскрывать имя своего возлюбленного, ведь отношения только завязались, и она их очень бережет.

Однако есть неприятный факт - из-за репетиций для шоу, она редко видится с бойфрендом, и оба нелегко переносят разлуку.

Напомним, похудевшая солистка KAZKA впечатлила видом в наряде с прозрачными вставками

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая сразила видом после похудения на 20 килограммов

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA перед эфиром "Танців з зірками" оконфузилась