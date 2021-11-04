Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка схудла на 20 кілограм, одягнула чорне плаття із рожевим корсетом та показала себе з незвичайним макіяжем.

Як пише Politeka.net, 29-річна фронтвумен гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка прославилася після участі у вокальних шоу "Х-Фактор" та "Голос країни", вирішила взяти участь у проєкті "Танці з зірками" та схудла на 20 кілограм.

У себе в Instagram Зарицька часто публікує світлини із репетицій та ефірів шоу, а також розповідає про підготовку до танців. Цього разу зірка з’явилася у сторіс із незвичайним макіяжем зі стрілками та в екстравагантному рожевому корсеті. Як зазначила співачка, у такому образі вона прийшла на фотосесію.

"Казка для дорослих", - підписала відео Зарицька.

Як бачимо, співачка була в довгій чорній сукні, поверх якої одягнула цікавий рожевий корсет. Такий наряд дуже вигідно підкреслив схудлу фігуру Олександри.

Рaніше Politeka писала, що партнер Зарицької з KAZKA зробив про неї зворушливе зізнання: "Мені подобається, як вона...".

Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька вбила видом після схуднення на 20 кілограмів: "Танці пішли на користь".

A ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA перед ефіром "Танців з зірками" осоромилася, відео: "Спала спідниця...".