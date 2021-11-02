Солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька вразила шанувальників своїм виглядом після схуднення в ніжній сукні, прикрашеній квітами.

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася в Instagram новими знімками.

Як відомо, зараз Олександра бере участь у шоу» Танці з зірками", виступаючи в парі з танцюристом Юрієм Мєшковим. Для участі в проекті співачка довелося серйозно підготуватися: вона зізналася, що схудла на 20 кілограмів.

У минулому випуску шоу Зарицька і її партнер опинилися в зоні ризику, проте проект покинули Melovin і Ліза Русіна.

На нових фото Олександра показала ближче образ, в якому вона виступала на паркеті. На ній була ніжна Бежева сукня з відкритими плечима. Його головною родзинкою стали квіти, які прикрашали ліф вбрання.

"Літаю і знову, і знову", - підписала фото Зарицька.

Її образ не залишив байдужою співачку Мішель Андраде.

"Чому така красива", - написала вона в коментарях.

Шанувальники Олександри також відреагували на її пост.

"Як добре ви схудли", "треба долетіти до фіналу і забрати кубок", "Саша, ти фантастична на паркеті! Стільки вогню в тобі, життя і пристрасті. Запалюй ще!! Вболіваємо за тебе!", "Танці пішли на користь, стільки ваги скинула", - пишуть люди.

Нагадаємо, солістка KAZKA перед ефіром "Танців з зірками" осоромилася, відео.

Як повідомляла Politeka, Зарицька розкрила справжню причину сварки з хореографом, який "відмовився" з нею танцювати.

Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька підігріла чутки про роман з відомим співаком.