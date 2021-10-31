Співачка Олександра Зарицька, учасниця шоу" Танці з зірками "і зірка шоу" Х-Фактор", показала себе і розповіла про конфуз, який стався перед святковим ефіром.

Як пише Politeka.net, зірка нового сезону " Танців з зірками "Олександра Зарицька, яка з першого ефіру почала дивувати суддів, заявила про себе, прийшовши на" Х-Фактор "з піснею" Свята", яка стала справжнім хітом. Також Олександра не забуває і про Instagram, де веде блог.

На новому відео Зарицька була в білому халаті і з мейкапом. Зірка вирішила розповісти, що з нею сталося перед ефіром.

"З мене спала спідниця. І я як-би трошки в замішанні. Але ми не сумуємо і дуже просимо вас включати в 21.00 Танці з зірками і ви подивіться, спаде з мене спідниця на прямому ефірі чи ні", - сказала Саша у відео, записавши саму себе на телефон.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео.

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