Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая похудела на 20 килограмм, надела черное платье с розовым корсетом и показала себя с необычным макияжем.

Как пишет Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая прославилась после участия в вокальных шоу "Х-Фактор" и "Голос країни", решила принять участие в проекте "Танці з зірками" и похудела на 20 килограмм.

У себя в Instagram Зарицкая часто публикует фотографии с репетиций и эфиров шоу, а также рассказывает о подготовке к танцам. На этот раз звезда появилась у сторис с необычным макияжем со стрелками и в экстравагантном розовом корсете. Как отметила певица, в таком образе она пришла на фотосессию.

"Казка для взрослых", - подписала видео Зарицкая.

Как видим, певица была в длинном черном платье, поверх которого надела интересный розовый корсет. Такой наряд очень выгодно подчеркнул похудевшую фигуру Александры.

Ранее Politeka писала, что партнер Зарицкой из KAZKA сделал о ней трогательное признание: "Мне нравится, как она...".

Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая убила видом после похудения на 20 килограммов: "Танцы пошли на пользу".

A еще Politeka сообщала, что солистка KAZKA перед эфиром "Танців з зірками" оконфузилась, видео: "Спала юбка...".