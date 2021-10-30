Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла, чому посварилася з хореографом Олександром Прохоровим, з яким хотіла вийти на паркет.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька в програмі "Твій день" розповіла про сварку з Олександром Прохоровим, який повинен був стати її партнером на "Танцях з зірками". Так, Саша розповіла, що хореограф вчив її танцювати задовго до старту проекту, проте через непорозуміння і непорозуміння вони не вийшли на паркет разом.
"Ми з Сашею дружили, він допомагав мені звикнути до танцю. Я була впевнена, що на "Танцях з зірками" ми станемо в пару. Далі сталося непорозуміння через мою супер імпульсивності. Саша ще не отримав офіційного підтвердження від каналу, що він у проекті, і він сказав мені про це. А я це сприйняла як те, що він не хоче танцювати саме зі мною", - поділилася Зарицька і додала, що написала гнівне повідомлення Прохорову після його нібито "відмови" з нею танцювати.
Однак, все ж разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим Олександра таки вийшла на паркет з Прохоровим, він став учасником їх тріо в минулому ефірі "Танців з зірками".
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