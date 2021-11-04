"Ось життя зараз паморочиться..."

Відома співачка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, яка бере участь у шоу "Танці з зірками" з Юрієм Мєшковим, засвітилася в його обіймах.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона показала себе в шикарній бальній сукні з пишною спідницею.

Також, вона показала відео з виступу з Юрієм Мєшковим. Нагадаємо, що на попередньому ефірі вони потрапили в номінацію на виліт, проте шоу покинули Melovin і Єлизавета Русина.

"Усе життя зараз крутиться так само, як наш вальс. А на третьому фото я тримаю око, аби воно не сіпалось

Завтра у гурту KAZKA виходить новий альбом. В Неділю буде шалений ефір @tanci1plus1. А що буде далі я вам навіть говорити не буду, бо все одно не повірите

Добре коли є Юрій Мєшков, який може підняти тебе на руки і перенести трошки ближче від точки А до точки Б",- зізналася Олександра Зарицька.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Ви прекрасні", "Надихаюся вами", "Бажаю вам бути у фіналі, ви кращі!", "Неймовірно красиво, ніжно, повітряно, пара ніби ширяє поза залом", "Чекаю вашого танцю у фіналі".

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