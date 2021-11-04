Известная певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая участвует в шоу "Танці з зірками" с Юрием Мешковым, засветилась в его объятиях.

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она выступает в группе KAZKA, где является солисткой. Сейчас артистка также является участницей шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадре она показала себя в шикарном бальном платье с пышной юбкой.

Также, она показала видео с выступления с Юрием Мешковым. Напомним, что на предыдущем эфире они попали в номинацию на вылет, однако шоу покинули Melovin и Елизавета Русина.

"Вся жизнь сейчас крутится так же, как наш вальс. А на третьем фото я держу глаз, чтобы он не дергался

Завтра у группы KAZKA выходит новый альбом. В воскресенье будет безумный эфир "Танці з зірками". А что будет дальше я вам даже говорить не буду, потому что все равно не поверите

Хорошо, когда есть Юрий Мешков, который может поднять тебя на руки и перенести немного ближе от точки А к точке Б", - призналась Александра Зарицкая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Вы прекрасные", "Вдохновляюсь вами", "Желаю вам быть в финале, вы лучшие!", "Неимоверно красиво, нежно, воздушно, пара как будто парит вне зала", "Жду вашего танца в финале".

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