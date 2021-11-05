Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танці з зірками" интересно отреагировала на слова ведущей.

Александра Зарицкая не так давно призналась, что у нее завязались отношения во время съемок шоу "Танці з зірками", однако имени своего возлюбленного она не раскрыла, сообщает Politeka.net.

По словам звезды, она бережет эти чувства, появившиеся недавно. Несмотря на то, что певица рассказала - она не видеться с любимым из-за репетиций для проекта, все же в Сети стали ходить слухи о романе Александры с партнером, хореографом Юрием Мешковым.

Стоит отметить, что история Зарицкой и Мешкова, видимо, не закончится на шоу. О такой тайне сболтнула ведущая закулисья "Танців з зірками".

"Может, следующий клип будет уже с участием Юры? Может, будет танец?", - поинтересовалась ведущая.

"А откуда ты знаешь? Это ты прикольнулась?... Ну, вообще планируется такое... Мы планируем съемки клипа на песню "Автовідповідач". Сейчас не так много времени, как бы хотелось, но мы планируем, и там с Юрой мы будем танцевать", - поделилась артистка.

А на вопрос о том, есть ли роман у артистки вместе с хореографом певица решила не отвечать.

Напомним, партнер Зарицкой из KAZKA сделал о ней трогательное признание

А еще Politeka писала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA в плаще из латекса сверкнула формами на красной дорожке

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры